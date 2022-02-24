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Bakan Soylu, akademisyenlerle Göç İstişare Toplantısı'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu, akademisyenlerle Göç İstişare Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerin Göç Araştırmaları Merkezleri ve Enstitüleri'nden akademisyenlerle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerin Göç Araştırmaları Merkezleri ve Enstitüleri'nden akademisyenlerle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde üniversitelerin Göç Araştırmaları Merkezleri ve Enstitüleri'nden akademisyenlerle göç alanına ilişkin son gelişmeler üzerine istişarede bulunmak ve bu merkezlerle iş birliği alanlarını ele almak üzere Üniversitelerin Araştırma Merkezleri/Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü'nün yanı sıra, 20'si Göç Araştırmaları Merkezi/Enstitüsü olmak üzere 25 farklı üniversitenin araştırma merkezinden 10 profesör, 8 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi akademisyen katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı, Araştırma, GÖÇ, Politika, Haberler

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