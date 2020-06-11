Bakan Selçuk: Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talebi var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk: Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talebi var

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli'ndeki meslektaşlarıyla buluşmasında, "Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkar olması beni çok mutlu ediyor.

Bakan Selçuk: Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talebi var
11.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:08

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli'ndeki meslektaşlarıyla buluşmasında, "Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkar olması beni çok mutlu ediyor. Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talepleri, önerileri var" dedi.

Bakan Selçuk, salgın döneminde video konferans yöntemiyle sürdürülen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Kocaeli'nde görev yapan eğitimciler ile bir araya geldi. Selçuk, burada yaptığı konuşmasında, öğretmenlerin sorunlarını, çözümlerini ve önerilerini dinlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin ise, "Bir yerde başarı varsa ekibindir. Yaptığınız işler bir tek Bakanın şahsi gücüyle olacak işler değil. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Bu görevi beraber omuzladık" dedi.

'TÜM İMKANLARIMIZLA YANINIZDAYIZ'Görüşmede öğretmenler, evde geçirilen günlerin mesleki gelişim anlamında da çok verimli olduğunu, yeni şeyler öğrenmek için fırsat bulduklarını anlattı. Eğitimin merkezinde her zaman öğretmenlerin olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk "Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkar olması beni çok mutlu ediyor. Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talepleri, önerileri var. Sizler 'şöyle bir şey olabilir mi?' dediğiniz anda ben ne söyleyeceğinizi bile duymadan 'olabilir' demek istiyorum. Tüm imkanlarımızla yanınızdayız" ifadelerini kullandı. ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMEN UNUTULMADIBuluşmada 3 yıl önce ilk görev yeri Batman Kozluk'da terör saldırısında şehit düşen öğretmen Aybüke Yalçın da unutulmadı. Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünden bir gün sonra gerçekleşen buluşmada, 'Mağusa Limanı' türküsü müzik öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu'nun bağlama, iki oğlunun da gitar ve ney icrası eşliğinde seslendirildi. Aybüke Yalçın'ın Batman'da birlikte görev yaptığı arkadaşı Tuğçe Topaloğlu, türküyü dinlemenin çok zor olduğunu belirtirken, arkadaşının hatırasını yaşatan herkese teşekkür etti. Bakan Selçuk ise, sevenleri sayesinde Aybüke Yalçın'ın hiç unutulmayacağını ifade ederek, tüm şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. İŞARET DİLİYLE 'SİZİ ÇOK SEVİYORUZ' DEDİLER

Buluşmaya öğrencileriyle birlikte katılan Ferahnaz Sapmaz, çocuklarıyla bağının hiç kopmadığını söyledi. Çocuklar, kendisi de işaret dili öğrenen ve herkese bu yönde tavsiyelerde bulunan Bakan Selçuk'a işaret diliyle "Biz sizi çok seviyoruz öğretmenim" dediler. Meral Atilla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan kızının, Bakan Selçuk için yaptığı keki ekrandan ikram ederken, Nurşen Çetinkaya, 3'üncü sınıf öğrenciler tarafından yazılan Bakan Selçuk'a yazılan mektupları okudu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talebi var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:12:07. #1.14#
title