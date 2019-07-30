Bakan Selçuk, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un TÜRK-İŞ'e gelişi ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı karşılanması

Bakan Selçuk ve Atalay'ın TÜRK-İŞ'e girişi

Bakan Selçuk'un TÜRK-İŞ ziyaretinden detaylar ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)'i ziyaret etti.

Kaynak: AA