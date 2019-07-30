Bakan Selçuk, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un TÜRK-İŞ'e gelişi ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı karşılanması Bakan Selçuk ve Atalay'ın TÜRK-İŞ'e girişi Bakan Selçuk'un TÜRK-İŞ ziyaretinden detaylar ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un TÜRK-İŞ'e gelişi ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı karşılanması
Bakan Selçuk ve Atalay'ın TÜRK-İŞ'e girişi
Bakan Selçuk'un TÜRK-İŞ ziyaretinden detaylar ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)'i ziyaret etti.
Kaynak: AA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Güncel Haberleri