Bakan Selçuk, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Bakan Selçuk, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un TÜRK-İŞ'e gelişi ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı karşılanması Bakan Selçuk ve Atalay'ın TÜRK-İŞ'e girişi Bakan Selçuk'un TÜRK-İŞ ziyaretinden detaylar ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un TÜRK-İŞ'e gelişi ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı karşılanması
Bakan Selçuk ve Atalay'ın TÜRK-İŞ'e girişi
Bakan Selçuk'un TÜRK-İŞ ziyaretinden detaylar ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)'i ziyaret etti.

Kaynak: AA
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