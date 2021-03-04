Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Gerçek, masalla, hayalle inşa edilir"
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Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Gerçek, masalla, hayalle inşa edilir"

04.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:43

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenen "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"nda konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenen "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"nda konuştu. (2)

Son dakika haber... Bakan Selçuk: 'Gerçek, masalla, hayalle inşa edilir'
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 'Gerçek, masalla, hayalle inşa edilir'
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 'Gerçek, masalla, hayalle inşa edilir'
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 'Gerçek, masalla, hayalle inşa edilir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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