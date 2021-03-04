Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Gerçek, masalla, hayalle inşa edilir"
04.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:43
Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenen "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"nda konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenen "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay