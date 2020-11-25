Bakan Selçuk'tan sevindiren haber! Koronavirüsü yendi
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Bakan Selçuk'tan sevindiren haber! Koronavirüsü yendi

25.11.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:09
Bakan Selçuk'tan sevindiren haber! Koronavirüsü yendi

Evinde koronavirüs tedavisi gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hastalığı yendiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Kovid-19 sebebiyle bir süredir evde tedavi gören Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

EŞİNİN TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI

Selçuk, paylaşımında, "Eşimin ve benim son yaptırdığımız Kovid-19 test sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen sevgili kabine arkadaşlarıma, Sayın milletvekillerimize, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanlarına, değerli medya mensuplarına ve Türkiye'nin dört bir yanından gönderdikleri mesajlarla güç veren tüm dostlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. İhsan Ateş ve tüm sağlık çalışanlarına hastalara olan yakın ilgileri için teşekkürlerini ileten Selçuk, şunları kaydetti:

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

"81 ilimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ise tarif etmem mümkün değil. Kah tebessüm ettirip kah duygulandırdınız. İyi ki varsınız. Bu denli özverili çalışan bir teşkilatla milletimize hizmet etme mutluluğunu yaşatan Rabbime şükürler olsun. Virüsün her an bulaşabildiğini unutmadan, tüm kurallara harfiyen uyarsak daha sağlıklı günlere hep beraber ulaşacağız inşallah. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam..."

Selçuk geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz.Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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