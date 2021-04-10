Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt: Valilik gözetiminde kararlar alınıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan vakalar sonrası "Okullar kapanacak mı?" sorusuna "Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi sınıflar düzeyler açılmalı kapanmalı gibi bir takım öngörülerimiz var. Ama ilin durumu neyi gerektirirse o ilde ihtiyaç duyduğunda valilik gözetiminde kararlar alınıyor" yanıtını verdi. Bakan Selçuk, yaz tatiliyle ilgili de "2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında yüz yüze eğitim, okulların kapanması, yaz tatili ve koronavirüs pandemisi başta olmak üzere birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz.

Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.

"VELİLERİMİZİN YAPTIKLARI FEDAKARLIKLARIN FARKINDAYIZ"

Öncelikle velilerimize bir mesaj vermek isterim. onların yaptıkları fedakarlıkların farkındayız. Birlikte bu yükü taşıdığımızın farkındayız. Bu zor dönemde acaba velilerimize, öğretmenlerimize nasıl desteğimiz olur? Bunun peşindeyiz. Bundan dolayı da velilerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli olduğunu biliyorum uzaktan eğitimin.

Ama emin olun gözlerimizi yaşartacak derecede köy köy gezen çocuk çocuk takip eden fedakarlık yapan yüz binlerce öğretmenimizin farkındayım. Bütün dünyayı izlediğimizde yaptığımız çalışmaları örnek diye gösterebilmek beni mutlu ediyor. Bunu birlikte atlatacağız. Birbirimize destek olarak bu işi başaracağız.

"ÇOCUKLARIMIZIN YORULDUKLARININ FARKINDAYIZ"

Öğrencilere aslında sıklıkla mesajlar vermeye çalışıyorum. Çocuklarımızın salgın döneminde bu dönemi bir kriz mi bir fırsat dönemi mi algılayacaklar konusunda bazen düşünmeye davet ediyorum. Elbette motive olmak zor okulun yeri bambaşka. Çocuklarımızın yorulduklarının farkındayız. Adım adım disiplinli bir şekilde çalışmak zorundayız.

Biz MEB olarak sadece bugünkü durumu dikkate almakla mükellef değiliz. Bütün dersler aşamalı ve birbirine bağlı. Dokuzun dersleri iyi öğrenilmezse 11 hiç anlaşılamaz hale gelir. Bu dönemi hiç kaçırmadan disiplinli bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Birlikte başaracağız."