MEB'den 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliği
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MEB'den 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliği

MEB'den 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel 'Meşale Bende' etkinliği
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."

Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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