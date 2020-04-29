Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak Koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Salgının başladığı tarihten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık" dedi.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Açıklamasının devamında en çok merak edilen konulardan biri olan "Bu süreçte sınıf geçme nasıl olacak?" sorusuna da yanıt veren Bakan Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Notları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, zayıf not var ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler" şeklinde konuştu.