Bakan Selçuk, Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

23.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:53

ANKARA (İHA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonunda düzenlenen etkinlik Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçısı Armağan Elçi'nim konseriyle başladı. Armağan Elçi'nin verdiği konser sonrasında konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmenler günü arifesinde bu tür sanatsal bir etkinlikte bulunuyor olmak gönüllerimizi sanatın güzelliğiyle yıkıyor olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Sanatla sporla yoğurulmuş bir öğretmenler günü haftası yaşıyoruz. Bizler insanın hamurunun çamurunun mayasının sanatla kültürle sporla ile ilgi ve bilimle olduğunu çok uzun bir süredir bellemiş olan insanlarız. Hepimizin hayatında sanatla geçirilmemiş dakikaların ne denli verimsiz olabileceği hususunda birçok kanıt vardır. Sanatın ince ayarından geçmemiş olan insanların olgunlaşma yolculuğunda bazı zafiyetler olabilir. Hayat damarımız olan sanatı korumak, kollamak, geliştirmek hepimizin vazifesi. Konusu 'Anadolu' olarak belirlenen Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Öykü Yarışmamızın ödül sahiplerine de ödüllerini takdim edeceğiz. Elbette, sanat derken, edebiyat derken, Hasan Ali Yücel dememek mümkün değil. Türk Edebiyatı öğretmenlerle zenginleşmiş bir edebiyat. Bunu birçok örneği sıralanabilir. Biz istiyoruz ki bu geleneğimiz devam etsin. Öğretmenlerimiz, öğretmen odalarında ürettikleri; gönüllerinden, zihinlerinden kopan her kelimelerini davet edelim onlar bizim misafirimiz olsun istedik. Bunu eğitimin bütünselliği açısından çok önemsiyoruz. Yarışmamıza ülke genelinde 3 bin 689 eser gönderildi. İller, öncelikle kendi değerlendirme kurullarında il birincilerini tespit ettiler. Bakanlık bünyemizde yer alan hocalarımızın değerlendirmeleriyle kazananlar belirlenmiş oldu. Yarışmaların doğasında bir derece belirlemek söz konusu olsa da biz çağrımıza gönül veren öyküleriyle ben de buradayım diyen bütün öğretmenlerimizi, ödül alacak arkadaşlarımızın şahsında tebrik ediyorum. Eğer bir sloganımız, bir mottomuz olacaksa, 'Hepimizin sanata ihtiyacı var' olmalı. Bunu hayata geçirebilmek için hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Etkinlik Bakan Selçuk'un yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödüllerini takdim etmesinin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA