Bakan Selçuk: "(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu.
20.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:58
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Kaynak: AA