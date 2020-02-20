Bakan Selçuk: "(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.
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Bakan Selçuk: "(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu.

20.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:58
Bakan Selçuk:

AA Genel Yayın Yönetmeni 'nun soru sorması

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.
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