Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katıldı.
14.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:42
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katıldı.
Kaynak: AA