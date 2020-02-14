Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...
Haberler » Güncel » Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin... - Haber

Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katıldı.

14.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:42
Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...

Milli Eğitim Bakanı , Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler