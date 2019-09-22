Bakan Pakdemirli "baba dostlarıyla" Manisa'da buluştu

22.09.2019 00:07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla yemekte buluştu.

Manisa'da merhum babası, eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin anısına düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, bakanlığı vesilesiyle Türkiye'nin pek çok ilini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerde gittiği her yerde babasıyla ilgili "iyi anılarla" karşılaştığını söyledi.

Zaman zaman konuşmasında babasıyla ilgili anılarını anlatırken duygulanan Bakan Pakdemirli, kardeşleri arasında babasıyla en çok vakti kendisinin geçirdiğini dile getirerek, "Babamı kaybettiğimde rehberimi de ışığımı da kaybettim. İyi bir ilim ve devlet adamıydı. Çok çalışır, az uyurdu. Herkesin bir pişmanlığı oluyor ben de babamla daha fazla vakit geçirmek isterdim. Bunu tavsiye olarak söylemek lazım ama bu duygu başa gelmeden hissedilmiyor. Ama rahmetliyi anmadığım ve burnumun sızlamadığı bir gün yok." diye konuştu.

Daha sonra bakanlık olarak yapacakları faaliyetleri anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlık görevimin başından beri üretici dostu bir politika izleyeceğimizi söylemiştik. Bu politikaları izlediğimizde üzüm, fındık, pancar, buğday, arpa, hububat ve mümkün mertebe diğer tüm ürünlerde üreticimizin yanında olacağız. Biraz bu konuda eleştiri alabiliyoruz. Enflasyonun üzerinde rakam veriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok bu üretimleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çok yakında da süte zam yapacağız.15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum."

Etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, merhum Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış pek çok isim, bürokrat ve Ekrem Pakdemirli'nin dostları katıldı.

Ekrem Pakdemirli'nin hayatının anlatıldığı kısa videonun paylaşıldığı etkinlikte Bakan Pakdemirli, toplantıya katılan misafirlere çam fidanı hediye edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA