Bakan Pakdemirli, 50 yaban ördeğini Uluabat Gölü'ne saldı

KARACABEY, BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne rehabilite edilmiş 50 yaban ördeği bıraktı.

Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye kırsal Karaağaç Mahallesi'nde Uluabat Gölü'ne rehabilite edilmiş 50 yaban ördeği salan Pakdemirli, daha sonra yaptığı konuşmada, bu yıl Dünya Sulak Alanlar Günü'nün temasının "İnsan ve Doğa İçin Sulak Alanlar" olarak belirlendiğini söyledi.

Sulak alanların ülkenin akciğeri, tabiatın kalbi olduğunu, geçmişte sulak alanların değerinin bilinmediğini belirten Pakdemirli, "Halbuki sulak alanlar, gerçekten doğayı besleyen ve biyolojik çeşitliliği besleyen, doğadaki, tabiattaki işlevleri açısından çok önemli bir konumdadır." dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 1994 yılından itibaren Ramsar Sözleşmesi'ne taraf olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ramsar, hem sulak alanlar hem de sulak alanlardaki biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalardır. Türkiye'de 14 Ramsar alanı var, koruma altında olan. Ramsar alanlarının ötesinde de 95 koruma alanımız var. Yani Ramsar alanıyla kabaca önemli bir alanı korurken bunun ötesinde de 95 sulak alanı, yaklaşık 1 milyon hektarın üzerinde bir alandır ve bu alan, ülkemiz yüzölçümünün yüzde 1-1,5'ine denk gelen bir alandır. Biz, her zaman olduğu gibi özellikle son 20 senede, her gün ve daima olarak, tabiat alanlarımızı, yeşil alanlarımızı, sulak alanlarımızı koruma gayesiyle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz."

Daha sonra Kuş Tahnit ve Sergi Salonu'nu gezen Bakan Pakdemirli, kuş gözlem kulesine çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskikaraağaç'ta 10 yıldır aynı yuvaya konan, bölge halkının "Yaren" adını verdiği leylek ile dostluk hikayeleriyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz'ı temsil eden anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Pakdemirli'ye, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de eşlik etti.