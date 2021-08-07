BAKAN PAKDEMİRLİ; "5 İLDE 13 YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
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BAKAN PAKDEMİRLİ; "5 İLDE 13 YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

BAKAN PAKDEMİRLİ; '5 İLDE 13 YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'
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?Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 6 Ağustos 2021 tarihlerinde 47 ilde çıkan 222 orman yangının 209'unu kontrol altına aldıklarını, 5 ilde ise 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 6 Ağustos 2021 tarihlerinde 47 ilde çıkan 222 orman yangının 209'unu kontrol altına aldıklarını, 5 ilde ise 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli, son 10 günde çıkan 222 orman yangının 209'unu kontrol altına aldıklarını, 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

28 Temmuz - 6 Ağustos 2021 tarihleri itibari ile yangın kontrol çalışmaları devam eden illerimiz; Muğla'da 8 ( Marmaris, Köyceğiz, Milas(2), Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer, Yatağan), Aydın'da 2 (Karacasu, Bozdoğan), Isparta'da Sütçüler, Karabük'te Merkez, Burdur'da Gölhisar olmak üzere toplamda 5 ilimizde 13 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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