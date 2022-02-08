Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3)

KONYA (DHA) - 'ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OECD ORTALAMASINA ULAŞTI'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya programında Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaptığı yatırımların tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Türkiye'de eğitimin durumunu açıklayarak, "2000'li yıllarda okul öncesi 200 binler seviyesinde öğrencimiz, okul öncesi eğitim alırken bugün 2 milyon rakamdan bahsediyoruz. İnşallah bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yaparak 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere, 5 yaşındaki yüzde 78'lerdeki okullaşma oranını yüzde 100'e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını 50 seviyesine getireceğiz. Orta öğretimdeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 44'ten yüzde 89'lara 90'lara ulaştık. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerdeyken yüzde 45'ler seviyesine geldi. Bunlar için devasa yatırımlar yapıldı. Derslik sayıları 250 binlerden şu anda 850 binlere geldi. Bunun 650 bini devlet okullarıdır. Bugün eğitim sistemimiz 850 bin dersliğin, 1 milyona yakın dersliğin olduğu, 18 milyona yakın öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem" dedi.

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