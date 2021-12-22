Bakan Nebati: "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Bakan Nebati: "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor.
Bakan Nebati: "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor."
AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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