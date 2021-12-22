Bakan Nebati: "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile... - Haberler
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Bakan Nebati: "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile...

Bakan Nebati:
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Bakan Nebati: "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor.

Bakan Nebati: "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor."

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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