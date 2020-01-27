Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)
Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar Yıkılan evler Kurulan çadırlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar...
27.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:00
Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar
Yıkılan evler
Kurulan çadırlar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi
Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi
Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi.
Kaynak: AA