Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)
Haberler » Güncel » Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1) - Haber

Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)

Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar Yıkılan evler Kurulan çadırlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar...

27.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:00
Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)

Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar

Yıkılan evler

Kurulan çadırlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un gelişi

Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi

Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler