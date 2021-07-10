Son dakika haber | Bakan Kurum: "Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz"
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Son dakika haber | Bakan Kurum: "Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Trabzon'un Tonya ilçesi programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Tonya ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Trabzon'un Tonya ilçesi programı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Tonya ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (4)

Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz'
Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz'
Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz'
Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
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Son dakika haber | Bakan Kurum: "Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz" - Haberler
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