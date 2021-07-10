Son dakika haber | Bakan Kurum: "Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz"
Son dakika haberleri... Trabzon'un Tonya ilçesi programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Tonya ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Trabzon'un Tonya ilçesi programı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Tonya ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç