Son dakika haber | Bakan Kurum: "Trabzon'umuza, Tonya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz"

Son dakika haberleri... Trabzon'un Tonya ilçesi programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Tonya ilçesinde vatandaşlara hitap etti.