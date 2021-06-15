Bakan Koca'yı eleştirdi, Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba ses getiren tweet'ini sildi
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Bakan Koca'yı eleştirdi, Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba ses getiren tweet'ini sildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kentteki sağlık sisteminin iyi yönetilmediğini ifade ederek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Twitter üzerinden eleştirdiği mesaj sonrasında önemli bir gelişme yaşandı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş görevden alınırken yerine aslen Şanlıurfalı olan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm atandı. Bu gelişme sonrasında Fakıbaba'nın Twitter hesabından Bakan Koca'ya yönelik mesajını da sildiği dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Eski bir başhekim ve genel cerrahı uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilmediğini görüyorum. Bunu iki yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak, başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum" mesajı vermişti.

BU SABAH DÜZENLENEN TÖRENLE GÖREVİ DEVRETTİ

Bu mesajın ardından ilginç bir gelişme yaşandı ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un yerine, aslen Şanlıurfalı olan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm atandı.

Gülüm, bu sabah düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Emre Erkuş'tan teslim aldı. Devir teslim töreninde halef-selef müdürler birbirlerine başarı dileklerini iletti.

GELİŞME SONRASI FAKIBABA ATTIĞI TWEET'İ SİLDİ

AK Partili Fakıbaba'nın İl Sağlık Müdürü değişikliği sonrasında dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya eleştiride bulunduğu tweet'i sildiği ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Fakıbaba'nın sildiği o tweet;

Bakan Koca'yı eleştirdi, Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba ses getiren tweet'ini sildi
Bakan Koca'yı eleştirdi, Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba ses getiren tweet'ini sildi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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