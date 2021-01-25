Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor
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Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor

25.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:50
Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aşılama sürecinde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Koca, "Bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.

Aralık ayının son günlerinde Türkiye'ye gelen koronavirüs aşıları 14 günlük test sürecinin ardından vatandaşlara uygulanmaya başlandı. İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı yaptırırken, aşıların ilk aşamada sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtildi.

Sağlık çalışanlarının ardından huzur ve bakım evlerinde kalanların aşılanmasına geçilirken, daha sonra sırasıyla 90 yaş ve üstü,85 - 89 yaş arası bireyler aşılanmaya başlandı.

Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor

"80 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZIN AŞILANMASINA BAŞLIYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor
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