Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlanacağını duyurdu. Koca, vatandaşlardan randevu almalarını da rica etti.