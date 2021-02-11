Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor
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Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor

11.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:55
Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlanacağını duyurdu. Koca, vatandaşlardan randevu almalarını da rica etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

RANDEVU UYARISINDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" dedi.

Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor
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