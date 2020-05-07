Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün
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Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün

Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün
07.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafenin öneminin anlatıldığı bir video paylaşarak, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. Riski görün" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında tedbirleri elden bırakmamak adına vatandaşlara kişisel sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

"KİMİN VİRÜS TAŞIDIĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe ve maske kullanımı ile ilgili bir video paylaştığı açıklamasında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. Riski görün. " ifadelerini kullandı.

Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Buna göre toplam vefat sayısı 57 artarak 3 bin 641'e, vaka sayısı ise bin 977 artarak 133 bin 721'e yükseldi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 57 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 977 kişide de koronavirüs tespit edildi.

TEST 1 MİLYON 265 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte 30 bin 395 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 265 bin 119'a ulaştı.

4 BİN 782 KİŞİ TABURCU OLDU

Son 24 saatte 4 bin 782 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984 oldu. Bin 260 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 665 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

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