Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı ve "Mesafe azaldıkça risk artar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

TEHLİKELİ SOSYAL MESAFELERİ PAYLAŞTI

Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Tehlikeli Sosyal Mesafeler: 149 cm, 148 cm, 147 cm, 146 cm, 145 cm, 144 cm, 143 cm, 142 cm, 141 cm, 140 cm, 139 cm, 138 cm, 137 cm, 136 cm, 135 cm, 134 cm, 133 cm, 132 cm, 131 cm, 130 cm, 129 cm, 128 cm, 127 cm, 126 cm, 125 cm, 124 cm, 123 cm, 122 cm. Mesafe azaldıkça risk artar" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Söz konusu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 174 bin 23 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 763 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 643 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 147 bin 860 hasta iyileşerek taburcu edildi.