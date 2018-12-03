Bakan Koca: "Stratejik Önemi Haiz Bütün İlaç ve Aşıların Ülkemizde Üretilmesini Hedefliyoruz"

Bakan Koca: "Stratejik Önemi Haiz Bütün İlaç ve Aşıların Ülkemizde Üretilmesini Hedefliyoruz"

Bakan Koca: "Stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz" "Yerli difteri, tetanoz aşısı ruhsat almak üzeredir"ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu Tanıtım...

Bakan Koca: "Stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz"
"Yerli difteri, tetanoz aşısı ruhsat almak üzeredir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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