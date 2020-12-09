Bakan Koca: "Rahatsızlanan Ceyhan'ın genel durumu iyi"
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Bakan Koca: "Rahatsızlanan Ceyhan'ın genel durumu iyi"

09.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile görüştüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile görüştüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Koca: 'Rahatsızlanan Ceyhan'ın genel durumu iyi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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