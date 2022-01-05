Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." - Haberler
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Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer."

Bakan Koca:
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık

Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir.

Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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