Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer."
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık
Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir.
Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer."
??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.— Haberler (@Haberler) January 5, 2022
Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı?
AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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