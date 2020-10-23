Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu
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Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu

23.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı" açıklamasının ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne test yaptırmak için gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da vaka sayılarının artması sonucu, vatandaşlar koronavirüs şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş koronavirüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde uzun kuyruk oluşturdu.

İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARI UYARDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul'da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin."

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI TIRMANIŞTA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumda olduğunu belirterek, "83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbullulara kurallara uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla İstanbul'da olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu çarşamba Bilim Kurulu toplantımızı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" demişti.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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