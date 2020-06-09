Sağlık Bakanı Bakan Koca, maskeyi gözüne takan vatandaşı telefonla aradı
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Sağlık Bakanı Bakan Koca, maskeyi gözüne takan vatandaşı telefonla aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün maskesiyle gözünü kaparken çekilen fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla aradı ve kanser hastası annesinin tedavisi için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

09.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:05

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

"ANNEMİ HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN YORGUN DÜŞTÜM"

Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastaneye götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.

Sağlık Bakanı Bakan Koca, maskeyi gözüne takan vatandaşı telefonla aradı

BAKAN KOCA, ANNESİNİN TEDAVİSİ İÇİN ARADI

Bakan Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağ olsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Bakan Koca, maskeyi gözüne takan vatandaşı telefonla aradı

Kaynak: DHA

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