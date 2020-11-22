Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Teke Tek programına maskeyle çıkan ve mesafe kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti.