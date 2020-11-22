Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti
22.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Teke Tek programına maskeyle çıkan ve mesafe kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Teke Tek programına maskeyle çıkan Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: