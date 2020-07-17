Bakan Koca: Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar
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Bakan Koca: Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.

17.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:27

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.


Bakan Koca: Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar

Kaynak: DHA

Manşet

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