Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir."
30.12.2020 02:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 02:20
Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş