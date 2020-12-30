Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir."
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Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir."

30.12.2020 02:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 02:20
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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