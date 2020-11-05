Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak

05.11.2020 21:38 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı. Koca, semptomsuz bile olsa epremzedelere ve ekiplere test yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyurdu.

İzmir'de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında koronavirüs tedbirlerinin sıkılaşacağını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir İl Sağlık Toplantısı Kararları: Çadır kentlerde Kovid-19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi."

Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak
Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Metin Oktay Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 21:47:50. #1.14#
title