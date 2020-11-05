Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak
05.11.2020 21:38 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı. Koca, semptomsuz bile olsa epremzedelere ve ekiplere test yapılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyurdu.
İzmir'de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında koronavirüs tedbirlerinin sıkılaşacağını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir İl Sağlık Toplantısı Kararları: Çadır kentlerde Kovid-19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi."