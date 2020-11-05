Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı. Koca, semptomsuz bile olsa epremzedelere ve ekiplere test yapılacağını söyledi.