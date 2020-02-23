Bakan Koca: Depremde 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı (2)
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Bakan Koca: Depremde 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı (2)

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

23.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:40
Bakan Koca: Depremde 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı (2)

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi. Bakan Koca, "İran'da yaşanan deprem, Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi


Kaynak: DHA
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