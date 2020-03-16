Bakan Koca'dan yurttan kaçmak isteyen karantinadaki vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
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fahrettin koca, Güncel

Bakan Koca'dan yurttan kaçmak isteyen karantinadaki vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında bir öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşların kaçmaya çalışması ile ilgili, "Bakan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve daha detaylı bir plan yapıldı. Bundan sonraki süreçte problem olacağını düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

16.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:09
Bakan Koca'dan yurttan kaçmak isteyen karantinadaki vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler gün geçtikte genişletiliyor. Son olarak umreden dönen binlerce vatandaş 16 ilde tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantina altına alındı. Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Yurdunda kalan vatandaşların ise kaçmaya çalıştığı belirtildi. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE PROBLEM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bakan Koca, yaklaşık 6 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Umre dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında bir öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşların kaçmaya çalışması ile ilgili konuşan Bakan Koca, "Gelen yolcularla ilgili başta bir takım sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bugün ilgili bakanlıklar ve bakan arkadaşlarımızla bir araya gelmiş olduk. Özellikle bundan sonraki süreçte orada bulunan herkesin izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan, sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren, otelcilik hizmeti ile ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumlu olduğu konusunda da detaylı bir planlama yapıldı. Bundan sonraki süreçte problem olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan yurttan kaçmak isteyen karantinadaki vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak

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Fahrettin Koca'dan yurttan kaçmak isteyen karantinadaki vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak

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