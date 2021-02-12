Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı
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Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı

12.02.2021 23:38 | Son Güncelleme: 13.02.2021 00:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık atamaları ile ilgili sosyal medyada gündem olan "#235SağlıkAtamasıKabulEdilemez" tepkilerine aynı etiketle yanıt vererek "235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur" cevabını verdi.

Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasında "235 Sağlık Ataması Kabul Edilemez" etiketi yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu etiketi kullanarak bir açıklama yaptı.

Yanlış bilginin doğru bilgiden hızlı yayılmasının sağlıklı olmadığını anlatan Koca, "Evet #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez Çünkü 235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısıdır

235 SAĞLIK ATAMASI KABUL EDİLEMEZ ETİKETİ TWİTTER'IN ZİRVESİNE ÇIKTI

Twitter'da gündemin zirvesine oturan"235 Sağlık Ataması Kabul Edilemez" etiketine atama bekleyen sağlıkçılar çok sayıda tepki mesajı paylaştı. 185 bin mesajın atıldığı #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez etiketi bakanın açıklaması sonrası Twitter gündeminde 2. sıraya geriledi.

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı
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