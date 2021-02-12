Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık atamaları ile ilgili sosyal medyada gündem olan "#235SağlıkAtamasıKabulEdilemez" tepkilerine aynı etiketle yanıt vererek "235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur" cevabını verdi.