Bakan Koca'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı
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Bakan Koca'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37'inci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

26.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:05

Bakan Koca'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37'inci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

Kaynak: İHA

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