Son dakika haber: Bakan Koca'dan, doktor 'Mehmet Ulusoy' paylaşımı
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Son dakika haber: Bakan Koca'dan, doktor 'Mehmet Ulusoy' paylaşımı

Son dakika gündem haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile verdiği yaşam mücadelesinde hayatını kaybeden doktor Mehmet Ulusoy'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Son dakika haber: Bakan Koca'dan, doktor 'Mehmet Ulusoy' paylaşımı
14.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:00

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile verdiği yaşam mücadelesinde hayatını kaybeden doktor Mehmet Ulusoy'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doktor Mehmet Ulusoy. Malatya'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mikrobiyoloji Uzmanı olarak uzun yıllar hastalarına hizmet verdi. Mesleğine aşık ve spor yapmayı çok seven bir sağlık çalışanıydı. COVID-19 onu bizden kopardı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı. 

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Haber:  ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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