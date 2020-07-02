Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dilek Hemşire 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız" İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA