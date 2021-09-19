Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı - Haberler
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Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele bütün hızıyla sürerken Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Bakan Koca, "KOVİD-19'A karşı tek renk Türkiye! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım" dedi.

Koronavirüsle mücadelede çok önemli yol kat edilen şu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da sevindiren bir paylaşım geldi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KOVİD-19'A karşı tek renk Türkiye! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım. Mavi, toplum bağışıklığı için ilk doz hazırlığının büyük oranda tamamlanması demek!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

Bakan Koca, başka bir tweetinde ise "Bitlis, ilk doz aşı oranını bugün %75'in üzerine çıkararak, Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Mavi oldu. 81 ilimizden 10'u halen Sarı. İlk doz oranındaki başarıyı tamamlamak için harekete geçelim" paylaşımını yaptı.

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

Günlük Kovid-19 Tablosu'na göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Bingöl, Muş, Gümüşhane ve Bayburt sarı kategorideki iller oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.86 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 67.70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 105milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 672 bin 498 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 24 bin 517 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 808 bin 485 kişiye aşı yapıldı.

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı
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Servet Uzun
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