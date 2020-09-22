Bakan Koca'dan Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Devlet geçit vermeyecek
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Bakan Koca'dan Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Devlet geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı" ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

22.09.2020 07:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:49

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlilerine saldırmaya çalışanların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKINLARINI GÖRMEYE ÇALIŞTI"

Bakan Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti: "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."

Bakan Koca'dan Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Devlet geçit vermeyecek

VALİLİK DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik'ten şu açıklama yapıldı "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır."

Bakan Koca'dan Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Devlet geçit vermeyecek

Kaynak: Haberler.com

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Haber Yorumları (29)
AYBARS ALPTİGİN: bu ankara ne pislik bir yer oldu. . her türlü şiddet var
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DEFOLASKIM: daha 2 gün önce hastaneye muayane olmaya gittim soru sormak için yanına gitigim hasta kabuldeki bi bayan gayet kibar soru sormama ragmen it gibi azarladı çemkirdi bana oysaki sordugum soru cok basiti ama o kalp kırmayı tercih etti çıkarılacak dersi siz yorumlayın.
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ASİYE: 1-bütün şiddet suçluları tutuklu yargılanmalı2-hastane girişlerinde ateşli silah ve kesici delici aletle girmeyi önlemek için manyetik kapılar olmalı, güvenlik görevlileri dedektör kullanmalı. AVM girişlerinde malı korumak için alınan önlemler canı korumak için alınmazsa bu olaylar bitmez
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