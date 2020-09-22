Bakan Koca'dan Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Devlet geçit vermeyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı" ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlilerine saldırmaya çalışanların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKINLARINI GÖRMEYE ÇALIŞTI"

Bakan Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti: "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."

VALİLİK DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik'ten şu açıklama yapıldı "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: Haberler.com