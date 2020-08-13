Bakan Koca: COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini ve eğer gitmeseydi bugünkü vaka sayısının 1241 olacağını belirterek, "COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini ve eğer gitmeseydi bugünkü vaka sayısının 1241 olacağını belirterek, "COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA