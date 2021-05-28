Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı
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Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli - Haberler | Sağlık

Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının yan etkilerinin klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda hafif yan etkilerin olduğunu belirten bir görüntü paylaştı.

Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının yan etkilerinin klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda hafif yan etkilerin olduğunu belirten bir görüntü paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki görüntüde, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı
Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı
Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı
Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli

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