Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı

Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının yan etkilerinin klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda hafif yan etkilerin olduğunu belirten bir görüntü paylaştı.