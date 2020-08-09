Bakan Koca: Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA