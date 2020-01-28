Bakan Koca: "Bu güne kadar grip vakaları içerisinde şüpheli olup koronavirüs tanısı alan hiçbir...
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:44
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA