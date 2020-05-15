Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saat verilerini açıklarken vaka sayısındaki kısmi artışa dikkat çekti ve maske + 1,5 metre sosyal mesafe uyarısını yineledi.

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 15 Mayıs verileri açıklandı. Buna göre 1708 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu duruma karşı bir uyarı yaptı.

"VAKA SAYIMIZDA KISMİ ARTIŞ VAR"

Koca, şunları yazdı: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."

SON İKİ GÜNDE VAKA SAYISI 73 KİŞİ ARTTI

14 Mayıs'ta açıklanan koronavirüs verilerine göre yeni vaka sayısı bin 635'ti. Bugün açıklanan verilere göre ise yeni vaka sayısı bin 708. Türkiye'deki koronavirüs salgınında sayılar genel anlamıyla düşüş gösterseler de günler arasında bunun gibi artışlar olabiliyor. 14 Mayıs'tan 15 Mayıs'a da ülkemizde yeni vaka sayısı azalmadı aksine 73 kişi arttı.