Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü

Başkent Ankara, yüzde 75 aşılanma oranıyla " Düşük Riskli İller" arasına katıldı. Ankara'daki olumlu gelişmeyle ilgili paylaşım yapan Bakan Koca ise Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya'yı sıralayarak, "Ankara örnek alınmalı" dedi.