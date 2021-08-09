Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü
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Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü

Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Başkent Ankara, yüzde 75 aşılanma oranıyla " Düşük Riskli İller" arasına katıldı. Ankara'daki olumlu gelişmeyle ilgili paylaşım yapan Bakan Koca ise Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya'yı sıralayarak, "Ankara örnek alınmalı" dedi.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da aşı randevularına gitmeyen vatandaşlara yönelik çağrılar yineleniyor. Aşılamada, Mavi Kategoriye giren illerimize Ankara da eklendi. Başkent, yüzde 75 aşılama oranını ulaşarak, salgınla mücadelede çok önemli bir aşama kaydetti.

"ÖRNEK ALINMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankaralıları kutladı. Başkentin çevresindeki illeri sıralayan Koca, "Ankara Covid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 'Ankara maviye döndü' örnek alınmalı diyerek peşe peşe illeri sıraladı

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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