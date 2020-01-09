Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti
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Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki temasları kapsamında Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

09.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:52
Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'deki temasları kapsamında Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu burada kendisini ziyaret eden ve eve çaya davet eden Şule 'ın Düzce'deki evini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti
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