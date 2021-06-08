Bakan Kasapoğlu, sezonu iki kupayla tamamlayan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu olan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor Kulübünün başkanı Bülent Bıyıklı'yla bir araya gelip, tebriklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu olan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor Kulübünün başkanı Bülent Bıyıklı'yla bir araya gelip, tebriklerini iletti.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün açılış törenine katılan Kasapoğlu, programın ardından İnebolu ilçesinde Belediye ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Abana, Bozkurt ve Devrekani belediyelerini de ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu olan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor'u başarılarından dolayı kutladı.

Olimpiyatlara Hazırlık Kamp Eğitim Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Kasapoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu