Bakan Kasapoğlu: "Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun...