Bakan Kasapoğlu: "Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar"
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Bakan Kasapoğlu: "Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar"

Bakan Kasapoğlu: 'Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar'
Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun gökyüzüne balonları bırakması TBMM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'ne katıldı.

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Bakan Kasapoğlu: 'Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar'
Bakan Kasapoğlu: 'Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar'
Bakan Kasapoğlu: 'Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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