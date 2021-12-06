Bakan Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı
Tanıtım görüntüsü Gökçe Gürlük'ün konuşması Adem Korkmaz'ın konuşması Merve Uygül'ün konuşması Haluk Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı.
Tanıtım görüntüsü
Gökçe Gürlük'ün konuşması
Adem Korkmaz'ın konuşması
Merve Uygül'ün konuşması
Haluk Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı.