Bakan Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı

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Gökçe Gürlük'ün konuşması

Adem Korkmaz'ın konuşması

Merve Uygül'ün konuşması

Haluk Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı.