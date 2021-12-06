Bakan Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı - Haberler
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Bakan Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı

AA - Haberler | Güncel

Tanıtım görüntüsü Gökçe Gürlük'ün konuşması Adem Korkmaz'ın konuşması Merve Uygül'ün konuşması Haluk Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı.

Tanıtım görüntüsü

Gökçe Gürlük'ün konuşması

Adem Korkmaz'ın konuşması

Merve Uygül'ün konuşması

Haluk Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Biz Bir Takımız Projesi Açılış Programı'na katıldı

Bakan Kasapoğlu, Biz Bir Takımız Projesi Açılış Programı'na katıldı

Bakan Kasapoğlu, Biz Bir Takımız Projesi Açılış Programı'na katıldı

AA - Son Dakika Haberleri

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